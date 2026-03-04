Зеленский высказался о ситуации на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Иордании Абдаллой II.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он добавил, что страны Европы и Ближнего Востока должны координироваться ради безопасности в регионе.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Тогда он заметил, что все конфликты должны решаться только путем дипломатии.