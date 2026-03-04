В Китае раскритиковали США за чрезмерные амбиции при нападении на Иран

Война на Ближнем Востоке полностью вышла из-под контроля США, американцы надеялись провести быструю операцию и сломить Иран, но просчитались, пишет китайский портал Sohu.

США и Израиль в субботу, 28 февраля, начали масштабную операцию против Ирана. В общей сложности, партнеры задействовали свыше 400 самолетов для ударов по гражданским и военным объектам на территории Исламской Республики.

В первые часы ВВС и ВМС США, ВВС Израиля удалось уничтожить ряд высокопоставленных военных, а также духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Амбиции США и Израиля очевидны: они хотят сломать Иран как на физическом, так и на психологическом уровне, заставить Тегеран склонить голову и пойти на компромисс», — отметил автор статьи.

По его оценке, реальность развивается в противоположном направлении: Иран не сдался, а ответил на вооруженную агрессию жестокой контратакой, разрушил иллюзии США и Израиля практическими действиями.

Обозреватель подчеркнул, что после убийства верховного лидера Али Хаменеи у Ирана больше нет красных линий. Он добавил, что дальность его ударов уже позволила КСИР показать силу своих ракетных войск.

Персидский залив под угрозой: чем конфликт США и Ирана опасен для Китая

Так, Иран нанес ответные удары по 27 американским военным базам на Ближнем Востоке и даже запустил 4 баллистические ракеты по авианосцу USS Lincoln, применил гиперзвуковую ракету «Фаттах-2», которая развивает скорость более 15 Махов (17,8 тыс. км в час).

«Направление этого конфликта полностью вышло из-под контроля Соединённых Штатов и Израиля», — резюмировал публицист.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич сообщил, что конфликт на Ближнем Востоке показал, что дорогие комплексы, которые могут перехватывать баллистические ракеты, не могут перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Аналитик уточнил, что зафиксированы случаи, когда иранские ракеты «проходят» и комплексы Patriot, и комплексы THAAD, и бьют по целям.