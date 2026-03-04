Шлепок Трампа по колену канцлера Германии объяснили

Врач-психотерапевт Руслан Панкратов прокомментировал в беседе с aif.ru эпизод с участием президента США Дональд Трамп и канцлера Германии Фридрих Мерц.

Во время встречи в Белом доме американский лидер в шутку «ударил» немецкого политика ладонью по колену.

«Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — приводит издание слова Трампа, после которых американский президент шлепнул Мерца ладонью по колену.

По словам Панкратова, подобный жест нельзя считать случайным. Он демонстрирует иерархию и подчеркивает статусное превосходство.

«Трамп обращается с канцлером как с младшим партнером, которого можно и осмеять, и "по-дружески стукнуть", не спрашивая разрешения. Похлопывание, шлепок здесь является псевдо-дружеским панибратством, "свойским" жестом, обычно допустимым только между людьми с очевидной асимметрией статуса (начальник — подчиненный, старший — младший)», — отметил эксперт.

Он добавил, что сигнал был адресован не столько самому Мерцу, сколько американской аудитории.

«Предполагается, что канцлер, сидящий рядом и зависящий от американского ядерного зонтика и торговли, обязан "проглотить" жест и тем самым подтвердить подвешенность Германии на американском крючке», — добавил психотерапевт.

По мнению специалиста, таким образом Трамп демонстрирует избирателям готовность действовать жестко и «ставить Европу на место».

Ранее кадры, как Трамп в шутку ударил Мерца по колену, распространились в сети.