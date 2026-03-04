Сын последнего иранского шаха призвал Европу начать «крестовый поход»

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в ходе беседы с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован) призвал страны Европы начать «крестовый поход» против Исламской Республики. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус пообщались с Пехлеви, представившись советниками канцлера Германии Фридриха Мерца. Один из них убедил наследника последнего иранского шаха, что глава правительства ФРГ якобы активно поддерживает начатую США и Израилем военную операцию против Исламской Республики. Как сказали пранкеры, Берлин готов присоединиться к боевым действиям и использовать против Тегерана ракеты Taurus.

«Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому «крестовому походу». Я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию», — ответил Пехлеви.

Он выразил надежду, что другие европейские государства последуют примеру ФРГ.

Кроме того, старший сын последнего иранского шаха призвал принять меры для ослабления экономики Исламской Республики. По его мнению, большое значение имели бы и дипломатические шаги, включая захват посольств.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп объяснил этот шаг «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций.