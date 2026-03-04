В МАГАТЭ заявили, что в странах Ближнего Востока не зафиксировано повышение уровня радиации

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в странах Ближнего Востока не зафиксировано повышения уровня радиации на фоне войны Ирана и США.

Соответствующее заявление представители агентства сделали в публикации в официальном аккаунте МАГАТЭ в социальной сети X (ранее Twitter).

Представители агентства указали, что МАГАТЭ находится в постоянном контакте с национальными ядерными регуляторами на Ближнем Востоке, и по состоянию на текущий момент повышения уровня радиации выявлено не было.

Как заметили в МАГАТЭ, атомная электростанция в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также исследовательские реакторы в Иордании и Сирии продолжают работу в штатном режиме.