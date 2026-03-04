Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Российский газовоз атаковали в Средиземном море

Российский газовоз атакован в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 3 марта, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты с газовозом «Арктик Метагаз». Подчеркивается, что танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение совершили безэкипажные украинские катера с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Иностранным наемникам могут заплатить за свержение Зеленского

Подполковник запаса Олег Иванников считает, что бывшим латиноамериканским наемникам ВСУ могут заплатить за свержение Владимира Зеленского. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Военные блогеры ранее сообщили, что в Сумской области начали мародерствовать группы латиноамериканских наемников Украины, которые отказались участвовать в боевых действиях. Отмечалось, что на испаноговорящих мародеров жаловались жители города Путивль. По мнению Иванникова, этих наемников также могут использовать враги Зеленского.

Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»

Государства Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием» из-за начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Сообщается, что страны Персидского залива годами испытывали страх перед возможностью неконтролируемого конфликта с Ираном, который привел бы к атакам по их городам.

Захарову спросили, в кого влюблен Путин

Журналистка 360.ru Регина Орехова задала официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой вопрос о личной жизни президента России Владимира Путина. Дипломат очень лаконично ответила на это.

В разговоре Орехова напомнила, что во время декабрьской прямой линии она спросила у главы государства, влюблен ли он. Путин ответил однозначно: «Да», — но не стал продолжать тему.

Трамп разгневался после слов Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало гнев американского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, 3 марта в Овальном кабинете Мерц присоединился к Трампу в своего рода лекции об общем союзнике — Испании. Глава Белого дома неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

У Такера Карлсона украли 378 тысяч банок снюса на 7,9 миллиона долларов

Неизвестный украх со склада американского телеведущего Такера Карлсона в Южной Калифорнии 378 тысяч банок снюса бренда ALP Pounches, общая стоимость которых оценивается примерно в 7,9 миллиона долларов. Об этом сообщило издание TMZ.

Грабитель проник на склад, предъявив поддельные документы сотрудника. После этого неизвестный просто сел в грузовик, набитый коробками со снюсом, и уехал в сторону Кентукки. Карлсон уже отреагировал на происшествие, пообещав вознаграждение в 100 тысяч долларов тому, кто предоставит точную информацию о местонахождении украденного грузовика.

Российский коммерсант пытался вывезти боеприпасы на миллиард рублей

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о пресечении попытки вывезти из России боеприпасы на 1 млрд рублей. Об этом он рассказал в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.

По словам главы ведомства, коммерсанта, который действовал в составе организационной преступной группы, задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Мужчина в июне пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контрактов боеприпасы стоимостью свыше 1 млрд рублей.

КСИР атаковал ракетами американский эсминец

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью ракет Qadr 380 и Talaiyeh американский эсминец в водах Индийского океана. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, в момент удара эсминец заправлялся топливом примерно в 650 километрах от южного побережья Ирана.

На палубах эсминца и топливного танкера произошел сильный пожар, в небо поднялись клубы дыма.

Авиакомпания Emirates наотрез отказалась пускать в самолет граждан РФ

Российские туристы застряли на Мальдивах после того, как авиакомпания Emirates отказалась пускать их на рейс в Дубай. По данным Telegram-канала SHOT, 15 россиян должны были вылететь сегодня, но в аэропорту представители перевозчика заявили, что на борт попадут только граждане ОАЭ.

Остальных пассажиров не посадили в самолёт даже при наличии свободных мест. На вопрос, что делать дальше, в компании отвечать отказались. Туристы вынуждены искать гостиницы за свой счёт.

Шаляпин передал покаянные слова сбежавшей Пугачевой

В новом интервью Прохор Шаляпин высказался об Алле Пугачевой. Певец назвал ее очень талантливой, однако дал понять, что не понимает, почему она и "ее шайка" постоянно боялись потерять востребованность и лишиться достигнутого успеха. Именно поэтому, уверен артист, Примадонна и ее приспешники "перекрывали кислород" другим представителям отечественного шоу-бизнеса.

"А ничего, что вы звонили своим друзьям, сидели с ними, пили какие-то напитки? И все равно: этого убери, этого убери, с этим я не хочу появляться. Это было, конечно. Многим она испортила жизнь", - отметил Шаляпин.

