«Тотальное неуважение»: действия Трампа грозят НАТО «развалом»

Президент США Дональд Трамп «тотально неуважительно» относится к европейским лидерам, что порождает конфликты и может привести к распаду Североатлантического альянса. Об этом заявил News.ru политолог Алексей Ярошенко.

По словам эксперта, глава Белого дома не знаком с многими представителями европейского истеблишмента и даже не стремится запоминать их имена.

«Я думаю, что правильнее всего говорить о тотальном неуважении Дональда Трампа к европейским лидерам, в том числе таких больших и сильных европейских государств, как Германия, которая является стержнем Евросоюза», — отметил Ярошенко.

По мнению политолога, в таких условиях Европа будет пытаться вернуть уважение к себе и будут «расти противоречия, конфликты, их интенсивность», что может стать причиной распада трансатлантического единства.

«Самое главное здесь — принципиальный дисбаланс союзнических отношений. Не может быть равноправного союза между слабым и сильным. Сильный обязательно будет стараться подчинить и доминировать. Собственно, сегодня европейцы хотят равноправного партнерства, но этого не будет», — заявил политолог.

Напомним, что ранее позиция президента США Дональда Трампа по вопросу американского контроля над входящей в состав Датского королевства Гренландией уже привела к дискуссии о судьбе НАТО и резкому охлаждению американо-европейских отношений. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».