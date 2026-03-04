Бывший президент Ирана Ахмадинежад появился на публике после слухов о гибели

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, о гибели которого активно распространялись слухи в первые дни марта, появился на публике, опровергнув тем самым домыслы о своей смерти. Информация о том, что политик жив и здоров, подтверждается рядом источников, включая родственников и иранские СМИ.

Новости о гибели экс-президента появились 1 марта на фоне масштабной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда США и Израиль наносили массированные удары по Ирану. В той обстановке многие сообщения было сложно оперативно проверить, и слухи о смерти Ахмадинежада быстро разлетелись по соцсетям и некоторым Telegram-каналам.

Однако вскоре родственники бывшего президента выступили с категорическим опровержением. Иранское новостное агентство Khabar-e fouri со ссылкой на близких Ахмадинежада распространило заявление, в котором назвало все сообщения о его гибели полностью недостоверными.

«Он жив», — подчеркнули в окружении экс-главы государства.

Позже информация о том, что политик жив, появилась и в других иранских СМИ. Источники, близкие к семье Ахмадинежада, в беседе с журналистами также подтвердили, что он находится в безопасности. Опровержение опубликовал и ряд Telegram-каналов, включая «Политика Страны», который сослался на слова его родственников.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Его фигура хорошо известна на международной арене благодаря жесткой риторике в адрес Израиля и США. Появление экс-президента на публике окончательно развеяло слухи о его гибели, которые, как выяснилось, не имели под собой никаких оснований.