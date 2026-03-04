В Иране отложили церемонию похорон Али Хаменеи

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи отложена, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

"Сегодня вечером в мечети Тегерана должны были собраться люди, чтобы проводить в последний путь тело нашего мученика и великого имама. <…> Учитывая большое количество заявок на участие <…> и необходимость предоставления соответствующих условий для размещения людей, было решено провести церемонию в более подходящее время", - говорится в заявлении Координационного совета по исламскому просвещению Тегерана.

Одновременно иранские богословы поприветствовали проведение в память о Хаменеи "спонтанных церемоний на площадях и улицах" в разных частях страны.

"Как только будут созданы условия для проведения официальных похорон, Координационный совет по исламскому просвещению выпустит заявление и примет людей для прощания со святым телом погибшего имама и лидера", - подытоживается в заявлении.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе ударов Израиля и США по Ирану. Тегеран отмечал, что аятолла до последней минуты исполнял служебные обязанности и был на своем рабочем месте. На должность врио был назначен Алиреза Арафи.