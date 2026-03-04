В МИД Испании выразили «удивление» из-за молчания Мерца после угроз США

Испания «удивлена» молчанием канцлера Германии Фридриха Мерца после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида. Об этом сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью на телеканале TVE.

3 марта Трамп заявил о намерении США разорвать все торговые отношения с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для продолжения военной операции в Иране.

«Я, безусловно, передал наше удивление этим словам», — сказал испанский министр, комментируя молчание Мерца в ответ на заявления Вашингтона.

По словам Альбареса, за время его пребывания на посту главы МИД он взаимодействовал с тремя канцлерами Германии — Ангелой Меркель, Олафом Шольцем и Фридрихом Мерцем. Однако министр подчеркнул, что он не представляет себе подобного поведения со стороны Меркель или Шольца, поскольку у них «был иной европейский дух».

2 марта испанский премьер Педро Санчес призвал Европу сплотиться и выступить против действий США и Израиля в Иране. Он также стал первым из европейских лидеров, который осудил эту операцию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.