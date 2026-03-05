План по приему Украины в Евросоюз похоронят 19 марта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила европейской общественности детализированный план предоставления Украине членства в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Но после встречи с послами ЕС стало понятным, что документ придется отложить до лучших времен. В общих чертах план фон дер Ляйен сводился к формальному предоставлению Украине членства в ЕС. Однако этот статус не подразумевал прилагающихся к нему прав.

Впрочем, они могли бы появиться в будущем при выполнении Киевом так называемых Копенгагенских критериев - списка требований к новым членам союза. "Сначала членство, потом интеграция" - так описывали этот принцип в европейской прессе, а сама фон дер Ляйен лукаво называла его "обратным расширением". За скобками скрывалось практическое намерение главы Еврокомиссии сразу предоставить Украине безусловный, хоть и ограниченный доступ к европейскому рынку, инфраструктурным проектам и бюджету. Более того, с Киевом условия присоединения были отчасти обсуждены. План состоял из шести пунктов и его собирались окончательно согласовать в марте на Кипре.

Однако старые члены Евросоюза закономерно усмотрели в амбициозном политическом плане принять в объединение воюющую страну с разрушенной экономикой и тотальной коррупцией очевидную угрозу не только фундаментальным принципам ЕС, но также проблемы для консолидированного бюджета, и без того из-за Украины страдающего. О чем Урсуле фон дер Ляйен послы стран Евросоюза сообщили на ужине в Брюсселе. "С этим покончено. "Обратное расширение" ни к чему не приведет. Этот план породил пустые надежды. Теперь мы должны исправить это и сказать, что он был мертв с самого начала", - приводит европейская редакция Politico слова дипломата, присутствовавшего на вечере. Окончательно и официально инициативы фон дер Ляйен, вероятно, будут похоронены на заседании Совета ЕС 19 марта.

Ключевые страны ЕС не увидели выгод в ускоренном членстве Украины в объединении

Политическая выгода для самой главы Еврокомиссии от ускоренного принятия Украины в ЕС была всем понятна, хотя прямо об этом не говорилось. Здесь и оправдание перед обществом за уже понесенные на Киев общеевропейские расходы, и закрепление Киева в европейской орбите в качестве верного союзника в борьбе с внутренней оппозицией вроде Венгрии и Словакии, и многое другое, включая чарующие коррупционные перспективы опытных в этом деле партнеров. К тому же Украине прямо предлагалась роль накопителя мигрантов из Азии и Ближнего Востока, что позволило бы избежать корректив в действующей миграционной политике, на страже которой стоит фон дер Ляйен.

Еще больше выгод ускоренное членство в ЕС сулило бы Зеленскому: с этим свершением он уже мог бы уверенно, не опасаясь конкуренции, идти на выборы и быть спокойным за свое будущее. Вот только члены Евросоюза во всем описанном своей выгоды не усмотрели. И речь не только о Венгрии, но и о странах-основателях - Франции и Германии и даже о Польше. Там в том числе указывают, что членство в ЕС - это привилегия, и предоставляется она за заслуги, а не по результатам сиюминутного политического расклада и из мелкой персональной выгоды. Может статься, что помимо понятных экономических и юридических резонов непредоставления Украине членства в Евросоюзе у части европейцев еще не отмерла базовая потребность в безопасности, выраженная в нежелании самим тянуть войну в общий дом. Чего нельзя сказать об Урсуле фон дер Ляйен, которая, скорее всего, не оставит попыток затащить Украину в единую Европу.

Прогноз нейросети

Нейросеть DeepSeek ответила на вопрос, вступит ли Украина в Евросоюз:

- Скорее всего, нет. Евросоюз отказался от ускоренного приема, Украина не соответствует критериям из-за коррупции и невозможности провести реформы. Венгрия обещает наложить вето, а ключевые страны вроде Франции и Германии не горят желанием видеть Киев в союзе. Даже оптимистичный сценарий - не раньше 2030-х годов, и то под большим вопросом. Заявления Зеленского о 2027 годе - политическая риторика, не подкрепленная реальными процедурами Евросоюза. Нужны десятилетия реформ и согласие всех стран единой Европы.