Посла Тегерана вызвали в турецкий МИД на фоне ситуации с ракетой

Посла Ирана в Турции вызвали в МИД Республики на фоне инцидента со сбитой ракетой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Иранский посол был вызван в министерство иностранных дел, где ему изложили нашу реакцию и обеспокоенность по поводу инцидента", - сказали журналистам.

4 марта баллистическую ракету сбили в небе над Турцией. Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, уточнили в турецком оборонном ведомстве. Отмечается, что ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Осколки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Разрушений нет, добавили в минобороны Турции.

Позже в Республике заявили о готовности ответить на враждебные действия.