Экс-премьер Польши рассказал, от чего зависит вступление Украины в ЕС

Дата вступления Украины в ЕС зависит не от заявлений политиков внутри и за пределами страны, а от выполнения Киевом «строго определенных условий», которые «четко определены». Об этом написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети X.

Экс-премьер подчеркнул, что Украина не только не «закрыла» ни один кластер на переговорах по вступлению в ЕС, но и вообще «не открыла» ни один из них. При этом Миллер отметил, что договор о Евросоюзе «не предусматривает чрезвычайных или ускоренных» процедур для вступления государств в объединение. Также в документе нет речи о присоединении к союзу «на основании военных, исторических или каких-либо других заслуг», подчеркнул политик.

По словам Миллера, любая страна может подать заявку на членство в ЕС, но она «должна соответствовать определенным условиям», и процедура должна быть пройдена полностью.

«Евросоюз – это не клуб, где можно срезать путь. Это не фитнес-центр с «открытой» картой. <…> В таких серьезных вопросах, как расширение ЕС, необходимо отделять солидарность от законодательства, эмоции от договоров, пожелания от процедур. Европейский союз не может перестать быть сообществом права, потому что тогда он перестанет быть союзом вообще», – подчеркнул он.

10 февраля Politico сообщило, что страны ЕС разработали пять шагов, которые позволят принять Украину в ЕС в 2027 году. А в январе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев технически готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, и в 2027 году Украина будет готова присоединиться к союзу.

При этом в феврале еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году из-за существующих в блоке правил. А в марте агентство Reuters сообщило, что в ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в объединение.