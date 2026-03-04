Венгрия усилила защиту энергетических объектов и создала специальную комиссию, настаивая на инспекции нефтепровода «Дружба» на территории Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна усилила защиту своих энергетических объектов после подрыва газопровода «Северный поток», передает РИА «Новости».

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил о намерении не допустить попадания российской энергии в Европу, а значит, любые объекты, связанные с российской энергией, могут оказаться под угрозой украинских диверсий.

Орбан подчеркнул, что венгерские вооруженные силы уже развернули охрану в 75 местах для защиты важных объектов энергетики.

«То, что произошло с «Северным потоком», не должно повториться с нами», – заявил премьер-министр.

Кроме того, по словам Орбана, Венгрия создала специальную комиссию для инспекции состояния нефтепровода «Дружба» и потребовала от Владимира Зеленского разрешить венгерским инспекторам въезд на Украину для проведения оценки трубопровода на месте. Орбан добавил, что цель комиссии – расследовать фактическое положение дел и обеспечить безопасность поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд проукраинских правительств Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой допустить их к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в Еврокомиссию с требованием возобновить транзит российской нефти, заявив о рисках для энергобезопасности ЕС.

Глава киевского режима Владимир Зеленский связал запуск транзита по «Дружбе» с прекращением боевых действий и выразил сомнения