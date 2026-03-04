Представитель Ирана заявил, что Трамп отомстил Тегерану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что президент США Дональд Трамп начал операцию против Ирана из мести.

Об этом сообщает CNN.

«Когда сложные ядерные переговоры рассматриваются как сделка с недвижимостью, и когда большая ложь затуманивает реальность, нереалистичные ожидания никогда не оправдаются. Результат? Бомбардировка стола переговоров из мести», — подчеркнул Аракчи.

По его словам, Трамп предал дипломатию и американцев, которые его избрали.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

