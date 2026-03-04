Поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время визита в Белый дом демонстрирует лицемерие Запада, а американские удары по Ирану призваны сломить не подчиняющийся американцам режим. Такое мнение высказала лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, пишут «Известия».

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа в Белом доме прошла 3 марта на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и американских ударов по Ирану. Стороны обсудили происходящее в регионе, а также конфликт на Украине и торговые пошлины.

При этом, по мнению Сары Вагенкнехт, немецкий лидер «пресмыкался перед Дональдом Трампом», а поддержка ударов по Ирану стала примером «двойных стандартов».

«Я считаю совершенно непостижимым уровнем наивности то, что мы снова поверили этой лжи — что бомбежками можно принести демократию и свободу. Нам говорили то же самое в Афганистане, в Ираке и в Ливии. Всегда утверждалось, что будет продвигаться демократия, будут свергнуты злые режимы. Но то, что следовало, обычно было еще хуже», — констатировала она.

Вагенкнехт назвала действия Вашингтона «незаконной агрессивной войной», а также напомнила, что международное право не дает возможности решать, какой режим должен существовать, а какой — быть свергнутым.

Мерц выступил против переговоров с Путиным

Напомним, что США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке.