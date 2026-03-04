Профессор спрогнозировал ослабление позиций ЕС на Ближнем Востоке

Европа, которая ранее была ключевым игроком на Ближнем Востоке, после атаки США и Израиля на Иран рискует оказаться второстепенным, а то и «маргинальным игроком» в данном регионе. Об этом в статье для Jerusalem Post написал израильский эксперт по международным отношениям, профессор Университета имени Бен-Гуриона в Негеве Шарон Пардо.

Он отметил, что ранее «экономический вес» Европы позволял ей присутствовать на Ближнем Востоке как важный игрок, «даже если политическое влияние оставалось неравномерным». Однако последние 2,5 года «изменили региональный ландшафт» и «обнажили пределы европейского взаимодействия», так как от лидеров ЕС «заявлений было много, но влияния – мало».

«Неприятная правда заключается в том, что теперь Европа рискует прослыть не слабым, а маргинальным игроком. <…> Она хочет быть на виду, но не вступать в конфронтацию, присутствовать, но не претендовать на лидерство. ЕС стремится наблюдать, взаимодействовать и оказывать косвенное влияние, сохраняя при этом легитимность многосторонних структур», – отметил эксперт.

По словам Пардо, стремление Европы стать глобальным игроком на Ближнем Востоке «сейчас сталкивается с самым серьезным испытанием». И «если Европа отступит, другие займут её место», отметил он.

«Ослабление влияния Европы на Ближнем Востоке не означает конец ее регионального присутствия, но знаменует собой трансформацию. ЕС пересматривает свои внешнеполитические амбиции под давлением внутренних уязвимостей и непосредственных угроз безопасности. Остается открытым вопрос, будет ли эта перестройка временной или структурной», – написал автор.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, а затем ликвидировали верховного лидера страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп объяснил проведение операции тем, что Тегеран не отказался от планов завладеть ядерным оружием. В ответ на атаку Иран ударил по Израилю и базам США в странах Ближнего Востока.

В совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Британии возмутились ударами Ирана и пригрозили применить военные меры «для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники». А официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что если страны ЕС присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, то для Тегерана это будет актом войны.

Британский писатель Гэвин Мортимер в статье для журнала The Spectator написал, что европейские правительства «неохотно» одобряют удары США и Израиля по Ирану, так как опасаются проживающих в ЕС мусульман.