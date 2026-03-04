Страны Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием»

Государства Персидского залива столкнулись с «кошмарным сценарием» из-за начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Сообщается, что страны Персидского залива годами испытывали страх перед возможностью неконтролируемого конфликта с Ираном, который привел бы к атакам по их городам.

«Но США и Израиль начали массированное наступление, которое быстро переросло в кошмарный сценарий для лидеров стран Персидского залива», – говорится в публикации.

По данным издания, правительства стран Персидского залива вынуждены отвечать на неудобные вопросы о достаточности своих запасов противоракетных комплексов и стратегических продовольственных резервов на весь период конфликта. Уточняется, что вопрос об участии этих стран в операции против Тегерана остается открытым.

Ранее советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер заявил, что Иран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно». Он отметил, что Исламская Республика полностью утратила доверие к Вашингтону и не намерена возобновлять переговоры с Белым домом.