У Такера Карлсона украли 378 тысяч банок снюса на 7,9 миллиона долларов

Неизвестный украх со склада американского телеведущего Такера Карлсона в Южной Калифорнии 378 тысяч банок снюса бренда ALP Pounches, общая стоимость которых оценивается примерно в 7,9 миллиона долларов. Об этом сообщило издание TMZ.

Грабитель проник на склад, предъявив поддельные документы сотрудника. После этого неизвестный просто сел в грузовик, набитый коробками со снюсом, и уехал в сторону Кентукки. Карлсон уже отреагировал на происшествие, пообещав вознаграждение в 100 тысяч долларов тому, кто предоставит точную информацию о местонахождении украденного грузовика.

