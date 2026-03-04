В Европе назвали «унизительной» стратегию Мерца на встрече с Трампом

Поведение канцлера Германии Фридриха Мерца на встрече с президентом США Дональдом Трампом говорит о бессилии лидера ФРГ. Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание отметило, что стратегия канцлера, заключающаяся в том, чтобы «не противоречить» Трампу перед камерами, «выглядит унизительно».

«Молчание Мерца было частью очевидной стратегии: никогда не противоречить Трампу перед камерами и в частных разговорах пытаться убедить его принять точку зрения Германии. Однако вид одного из самых влиятельных лидеров ЕС, который раболепно сидит рядом с Трампом, ругающим других европейских лидеров, вероятно, вызовет возмущение у многих немцев и оставит неприятный осадок в европейских столицах», – отметило издание.

Также Politico считает, что поведение Мерца демонстрирует его «беспомощность», так как главные внешнеполитические цели немецкого канцлера «во многом зависят» от «унизительного балансирования», которое позволяет поддерживать хорошие отношения с «обидчивым и непредсказуемым» Трампом.

Издание отметило, что лидеру ФРГ, похоже, «удалось расположить к себе» американского президента, однако «встреча перед камерами не продемонстрировала никаких признаков того, что Мерцу удалось убедить Трампа по ключевым вопросам».

«Как, возможно, обнаружил Мерц, лесть Трампу как тактический прием внешней политики таит в себе опасности и ограничения», – отметило Politico.

3 марта президент Трамп и Мерц встретились в Белом доме. Сообщалось, что в ходе общения Мерц выступил в защиту Испании и Великобритании, что вызвало «раздражение» у Трампа. Также Трамп заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть».

После встречи Мерц сообщил, что изложил Трампу позицию о том, что Европа не примет мирное соглашение по Украине, если сама не будет участвовать в переговорах. Также канцлер призвал усилить давление на Россию.

До встречи издание Politico писало, что Мерц намерен воспользоваться хорошими отношениями с Трампом, чтобы склонить его на сторону Украины.