«Оглушительный провал макронизма»

За семь лет правления Эммануэля Макрона социальные противоречия во Франции углубились, государство стало слабее, недоверие к демократии - сильнее, и страна оказалась на пути к безвозвратным потерям, заявил депутат Европарламента и член партии Марин Ле Пен Андре Руже в своей статье для Le Journal du Dimanche. По его мнению, «оглушительный провал макронизма» - это не просто провал одного человека, а, прежде всего, его политики. Франция продолжает расплачиваться за два важных структурных решения: отказ от французского суверенитета в пользу европейского миража и опору на долг. От Макрона - финансового инспектора, ставшего инвестиционным банкиром, - можно было бы ожидать некоторого понимания экономических вопросов.

Но, по мнению Руже, когда речь заходит о послужном списке Макрона, французы в основном вспоминают обвал покупательной способности, деиндустриализацию, уничтожение сельского хозяйства во имя свободной торговли и стремительный рост долга до 3,4 триллиона евро, возвращающий Францию к «перспективе греческого кошмара». Принудительное принятие пенсионной реформы в 2023 году еще больше усугубило социальный кризис, который постепенно перерос в демократический кризис. Всё более грабительское налогообложение и сопутствующее ухудшение государственных услуг представляют собой необъяснимый парадокс в глазах французов. Потеря парламентского большинства в 2024 году стала венцом затянувшегося отчуждения между страной и ее президентом. Но худшее еще впереди. Макрон намерен атаковать ядерный потенциал Франции в пользу очередной иллюзии «европейского сдерживания», которая в действительности служит интересам Германии.

Норвежские истребители F-35 столкнулись с российскими Су-35

ВВС Норвегии задействовали два истребителя пятого поколения F-35 для перехвата пары российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и сопровождавших их истребителей Су-35, сообщает Military Watch Magazine. Самолеты встретились в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем. F-35 «поддерживали контролируемый профиль сопровождения», в то время как российские самолеты оставались за пределами норвежского воздушного пространства.

Как отмечает MWM, этот случай особенно примечателен встречей с Су-35 из группы «Русские витязи», которая в основном используется для выполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу и военных парадах, а не для выполнения боевых задач. Эта группа уделяет особое внимание использованию уникальных летных характеристик Су-35, включая исключительную маневренность, обеспечиваемую трехмерным отклоняемым вектором тяги. MWM отмечает, что Су-35 прошел более интенсивные боевые испытания, чем любой другой истребитель пост-холодновоенной эпохи.

Литва допустила отправку войск на помощь США в войне с Ираном

Главная советница президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что Вильнюс рассмотрит возможность оказания помощи США в военной операции против Ирана и может даже направить свои войска, если Вашингтон обратится с такой просьбой. Об этом сообщает LRT.

По словам Скайсгирите, пока подобных запросов к Литве не поступало. Если бы Вильнюс получил их, он бы рассмотрел их вместе со своими союзниками, подчеркнула она. Скайсгирите отметила, что любые дискуссии об отправке литовских войск на Ближний Восток носят лишь гипотетический характер. Советница президента Литвы также заявила, что США и Израиль имели основания для нанесения ударов по Ирану. Она назвала этот шаг «неизбежным» из-за позиции Тегерана по обогащению урана.

Как война против Ирана подрывает энергетику ЕС

Атаки США и Израиля по Ирану привели к хаосу в одном из самых богатых нефтью регионов мира, пишет Politico. Это имеет далеко идущие последствия для глобального энергоснабжения. Судоходство по Ормузскому проливу, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью и газом, практически полностью остановилось. Это вызвало панику среди правительств по поводу цепочек поставок. Что же это значит для Европы? Хотя она менее зависима от нефти и газа Персидского залива, чем Азия, она сталкивается с давлением из-за роста цен и сокращения ключевых транзитных маршрутов. И если конфликт затянется надолго - как предупреждает президент США Дональд Трамп - всё это рискует перерасти в полномасштабный кризис.

Politico перечислило пять основных очагов энергетического кризиса в Европе. Первый - это резкий рост цен. Закрытие маршрута через Ормузский пролив вывело из строя огромную часть мировых поставок, что привело к росту цен повсюду. Цены на природный газ в Европе почти удвоились и достигли 3 марта 56 евро за мегаватт-час. На газ приходится 20 процентов энергоснабжения Европы, и он жизненно важен для отопления, выработки электроэнергии и обеспечения работы промышленности. Второй очаг кризиса - исчерпанные варианты диверсификации поставок на фоне санкций против России. Война на Ближнем Востоке также может осложнить усилия по прекращению импорта газа из Москвы в ЕС. Третий очаг - истощение резервов. Запасы газа в Европе в марте упали до четырехлетнего минимума, составив около 30 процентов от максимальной мощности. Четвертый фактор - отказ от ископаемого топлива. На возобновляемые источники энергии приходится лишь 20 процентов от общего энергетического баланса ЕС. А электрификация промышленности, транспорта и отопления займет десятилетия - это не решение насущного кризиса. Наконец, пятый очаг - проблемы с танкерами. Европейские судоходные гиганты приостановили транзит через пролив до дальнейшего уведомления. Страхование от военных рисков было ненадолго приостановлено, а теперь восстанавливается, но с резко возросшими премиями.

«Операция Трампа против Ирана сеет раздор в Европе»

По мере обострения конфликта на Ближнем Востоке между государствами-членами ЕС продолжают возникать разногласия по поводу законности американо-израильских ударов по Ирану, сообщает Bloomberg. Испания прямо обвинила США и Израиль в нарушении международного права, а канцлер Германии Мерц в целом поддержал атаки, заявив, что Берлин «не читает лекций своим партнерам». Мнение консервативного немецкого лидера поддержал генсек НАТО Марк Рютте, заявивший, что в Европе существует «широкая поддержка» военной кампании против Тегерана.

В то же время фондовые рынки резко упали, а распродажа европейских облигаций углубилась на фоне сигналов из Вашингтона, что конфликт может продлиться дольше, чем ожидалось. Следующие четыре недели определят, столкнется ли европейская экономика с новым кризисом или просто с временными трудностями на пути к восстановлению на фоне новой войны на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. Более длительная военная кампания рискует подорвать начинающееся оживление еврозоны и вновь пробудить инфляционные силы.