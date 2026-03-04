Сенатор США призвала остановить «тщеславную» войну Трампа против Ирана

Американский сенатор Пэтти Мюррей (демократ от штата Вашингтон) призвала Конгресс США немедленно остановить войну с Ираном. Об этом сообщается на сайте сенатора.

Мюррей подчеркнула, что президент США Дональд Трамп обещал положить конец войнам, а не начинать их. Она призвала Конгресс проголосовать за прекращение боевых действий против Ирана.

«Каждый сенатор должен высказаться публично, и Конгресс должен подтвердить свою власть - американский народ заслуживает знать, кто из его лидеров поддерживает еще одну потенциально кровавую и дорогостоящую войну на Ближнем Востоке», - заявила сенатор.

Мюррей отметила, что голосовала против войны в Ираке в 2002 году, и призывает каждого члена Конгресса присоединиться к ней и проголосовать против войны с Ираном сегодня, «встав на правильную сторону истории».

«Всего через несколько месяцев после того, как он [Трамп - прим.ред.] заявил, что почти уничтожил ядерную программу Ирана, он бесстыдно заявляет американскому народу, что начал эту войну в целях самообороны. Нет никаких конкретных целей. Нет никакой долгосрочной стратегии», - подчеркнула Мюррей.

Сенатор добавила, что голосованию по войне с Ираком предшествовали долгие часы брифингов и дискуссий. Трамп же, по ее мнению, «просто беззаботно бросает американские жизни и деньги налогоплательщиков на тщеславную попытку смены режима» в Тегеране. Мюррей предупредила, что ситуация в Иране и регионе в целом может быстро выйти из-под контроля, поставив под угрозу жизни американских военнослужащих и десятков миллионов невинных людей.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. The Washington Post сообщила, что у Трампа, вероятно, нет долгосрочной стратегии для этого конфликта.