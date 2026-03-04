Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал нежелание украинских властей ремонтировать нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Словакию и Венгрию.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника сообщило, что Киев не хочет ремонтировать трубопровод «Дружба» без прекращения огня, так как он поставляет российскую нефть «друзьям России». Вместе с тем, по данным издания, Европа давит на власти Украины из-за прерванной прокачки российской нефти по нефтепроводу.

В данном случае не столько ЕС оказывает давление на Киев, сколько Словакия и Венгрия давят на руководящие органы ЕС, а те, в свою очередь, высказывают недовольство Киеву из-за нерабочего состояния нефтепровода. При этом аргумент Киева о том, что ремонт «Дружбы» будет возможен только после прекращения огня, – это всего лишь отговорка. Причем здесь Венгрия и Словакия? Разве они находятся в состоянии конфликта с Украиной? Нет. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

На поведение президента Украины Владимира Зеленского оказывает влияние тот факт, что Вашингтон и его западные союзники переключили свое внимание с Украины на Ближний Восток, отметил политолог.

«Сейчас Зеленский, с одной стороны, приуныл, а с другой – приободрился. То есть это шизофреническое состояние. Он приуныл, так в настоящее время основное внимание президента США Дональда Трампа сосредоточено на Ближнем Востоке, в частности на Иране. Одновременно с этим Зеленский приободрился, так как Украина отошла на периферию внимания западных стран, и теперь он может не бояться, что на него будут оказывать жесткое давление в связи с, например, выдвижением требований по заключению перемирия, по отмене военного положения, проведению выборов и так далее. Ранее Зеленский делал заявление в СМИ о том, что выборы на Украине возможны только при отмене военного положения, а сейчас это невозможно. Поэтому позиция Киева по ремонту нефтепровода «Дружба» является следствием того, что центр внимания мировой политики переключился на Ближний Восток», - сказал он.

Вместе с тем эксперт назвал понятным стремление украинских властей лишить Россию доходов от поставок нефти по «Дружбе».

«Но здесь речь идет о небольших для России доходах, так как Венгрия и Словакия – это все-таки не самые крупные потребители российской нефти. Поэтому действия Киева можно рассматривать лишь как мелкую пакость. Это как воткнуть булавку в человека – он от этого не умрет, но ему будет больно и неприятно. Здесь то же самое. Но, помимо прочего, тут есть и медийный фактор. Зеленский хочет показать, какой он «крутой». Мол, вот видите – я не подчиняюсь ни Европе, ни Америке, они хотят проведения выборов на Украине, поставок нефти в Словакию и Венгрию, но этого не будет», - отметил политолог.

При этом Безпалько допустил, что в обозримой перспективе Зеленского заставят починить «Дружбу».

«Если Брюссель достаточно серьезно надавит на Киев, то нефтепровод починят и поставки нефти возобновятся. Вряд ли об этом с помпой сообщат в СМИ, но такой сценарий вполне вероятен», - заключил эксперт.

Украина использовала нефтепровод "Дружба" для экспорта собственного сырья

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что нефтепровод «Дружба» не работает якобы из-за повреждений внутреннего оборудования одного из резервуаров из-за температуры.