Война, которую администрация Дональда Трампа развязала против Ирана, вопреки ожиданиям Вашингтона, может оказаться крайне выгодной для российского руководства. Как отмечает профессор Эссекского университета Наташа Линдстедт в статье для Forbes, Кремль демонстрирует стратегическую гибкость, извлекая максимальную пользу из глобальной дестабилизации и переориентируя свои интересы в условиях меняющегося баланса сил.

© Московский Комсомолец

Ключевым фактором выгоды для Москвы стало резкое повышение мировых цен на энергоносители. Учитывая, что нефть и газ обеспечивают до 45% федерального бюджета России, закрытие или угроза блокировки Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта, становятся мощным стимулом для российского экономического и военного секторов.

Другим важным аспектом является истощение ресурсов США. Интенсивные боевые действия против Тегерана приводят к быстрому расходу дорогостоящих ракет-перехватчиков систем Patriot и других критически важных боеприпасов, восполнение которых требует длительного времени. Дефицит этих систем в американских арсеналах неминуемо подрывает способность Вашингтона поддерживать Киев.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало схожий материал, в котором президент России Владимир Путин называется «единственным очевидным победителем» войны в Иране. Согласно материалу Марка Чемпиона, затяжная кампания в Иране подталкивает вверх цены на топливо, что позволяет России активнее реализовывать свою нефть, а также создает условия, при которых США могут быть вынуждены добиваться перемирия в украинском конфликте из-за необходимости беречь ресурсы для сдерживания других вызовов.