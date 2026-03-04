«Четыре библейских знака конца света»: войну на Ближнем Востоке связали с пророчествами

Конфликт между США, Израилем и Ираном ряд библеистов связал с древними пророчествами о конце света. Что именно указывает на разрушительные для человечества последствия нового обострения на Ближнем Востоке, разбиралась газета Daily Mail.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. А 2 марта «Красный Полумесяц» заявил о 555 погибших из-за атак. В результате одного из ударов погиб в том числе и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В свою очередь Тегеран атаковал израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

После авиаударов по Ирану некоторые религиозные комментаторы обратили внимание на отрывки из Нового и Ветхого Заветов, которые предсказывают дальнейшую эскалацию, отмечает британское издание.

В частности, по словам библеистов, в Евангелии от Матфея 24:6-7 содержится призыв не бояться, если «услышите о войнах и о военных слухах».

«Это из-за того, что должно произойти. Такое бывает со всеми народами, и это для того, чтобы истребить нечестивых из народа. И когда это случится, знайте, что близко спасение ваше», - цитирует Библию газета.

Другой отрывок, на который ссылаются религиозные комментаторы, - Иезекииль, 38:5, где упоминается «Персия», под которой, как принято считать, подразумевается современный Иран. В пророчестве она называется частью коалиции, которая выступит против Израиля в так называемые «последние дни».

Новые интерпретации Библии появились после того, как религиозный подкаст Living Waters, у которого более 1,6 миллиона подписчиков на YouTube, предупредил, что в июне 2025 года сбылись два главных стиха, предсказавшие беспорядки на Ближнем Востоке.

В частности, библеисты упомянули Первое послание к фессалоникийцам 5:3, написанное апостолом Павлом. В нем говорится, что «пока люди будут говорить: «мир и безопасность», внезапно наступит разрушение». Второе пророчество связано с Сирией и пророком Исаией, который сказал: «Дамаск перестанет быть городом и превратится в груду развалин».

В четырех библейских стихах о конце времен подчеркивается, что именно война на Ближнем Востоке может стать предвестником Судного дня. При этом издание обратило внимание на то, что и перед ударами по Ирану в 2025 году, и перед началом операции 28 февраля 2026 года президент США Дональд Трамп «неоднократно говорил о «мире»», а союзники Америки отмечали, что решение об атаке было принято в интересах «безопасности».

Библеисты из подкаста Living Waters предположили, что нынешние события в Иране и Сирии перекликаются с пророчеством апостола Павла о «дне Господнем», в котором он подчеркнул его внезапность и непредсказуемость.

Тем временем в Дамаске в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в церкви Мар-Элиас, погибли по меньшей мере 22 прихожанина и 63 получили ранения. Ни одна группировка официально не взяла на себя ответственность за теракт. Сам город до этого сильно пострадал в ходе боев и некоторые районы были разрушены, напоминает газета.

Напомним, что перед избранием умершего 21 апреля Папы Римского Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до Второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что Папа Римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд. Франциск скончался 21 апреля 2025 года от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Сейчас Римскую католическую церковь возглавляет Лев XIV.