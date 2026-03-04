Известные люди, родившиеся 4 марта: краткие биографии и интересные факты

Известный вратарь, знаменитый эстрадный певец и популярный телеведущий — все эти люди родились 4 марта. Рассказываем, кто из звезд празднует или мог бы праздновать сегодня свой день рождения.

Вячеслав Малафеев — российский вратарь. Родился 4 марта 1979 года в Ленинграде. Четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Заслуженный мастер спорта.

Юрий Лончаков — российский космонавт, герой РФ. Родился 4 марта 1965 года в Балхаше Карагандинской области Казахстана. Совершил три полета в космос, один из которых продлился 178 суток. С 2014 по 2017 год — начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Борис Моисеев — советский и российский танцор, хореограф, эстрадный певец. Родился 4 марта 1954 года в Могилеве. Получил звание заслуженного артиста РФ в 2006 году. Лауреат премий «Овация» и «Золотой граммофон». Скончался 27 сентября 2022 года.

Юрий Сенкевич — советский и российский медик, тележурналист, путешественник. Родился 4 марта 1937 года в монгольском городе Баян-Тумен. Наиболее запомнился жителям стран бывшего СССР как ведущий телепередачи «Клуб путешественников». Скончался 25 сентября 2003 года в Москве.

Ольга Картункова — российская актриса, юмористка. Родилась 4 марта 1978 года в селе Винсады. Получила первую популярность как капитан команды КВН «Город Пятигорск», а после закрепила известность как участница комедийного шоу «Однажды в России».

Кроме того, 4 марта родились советский и российский актер Игорь Богодух, российский танцор Денис Тагинцев, сын футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин, актриса Екатерина Радченко, британский певец Крис Ри, советский государственный деятель Михаил Владимирский и другие.