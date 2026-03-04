Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в республике Алирезой Санеи обозначил ситуацию на Ближнем Востоке как «вероломное нападение Израиля при поддержке США».

Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо, тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети», — заявил Лукашенко.

Отдельно белорусский лидер отметил, что Израиль и США должны осознавать вероятность непредсказуемых событий в результате эскалации конфликта.