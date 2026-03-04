Названы следующие «грандиозные планы» Израиля после Ирана

Израиль хочет через операцию против Ирана устроить там хаос, который поможет дестабилизировать ситуацию в Турции, Ираке, монархиях Персидского залива и других странах региона.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«На самом деле Израиль стремится к государственному краху: хаосу, фрагментации, фактическому исключению Ирана из регионального уравнения, что приведет к дестабилизации Ирака, Турции, стран Персидского залива, а также Афганистана и Пакистана. Израиль находится достаточно далеко, чтобы пожинать плоды, пока соседние страны находятся в состоянии хаоса», — указал исследователь.

Леви также подчеркнул, что «грандиозная стратегия» Израиля заключается в установлении им региональной гегемонии, когда ни одно государство Ближнего Востока не сможет оспаривать его лидерство. Эксперт добавил, что после конфликта с Ираном Тель-Авив может настолько сильно укрепиться, что может попытаться создать аналог НАТО в регионе.

Израиль открыто говорит о своем союзе с ОАЭ, Индией и Эфиопией. В новой реальности он может включить в этот треугольник остальную часть Персидского залива — Саудовскую Аравию и Катар, которые должны принять новый расклад сил

Раскрыты повреждения на семи военных объектах США на Ближнем Востоке

В 2024 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. Глава правительства уточнял, что подобный блок будет направлен против «иранской угрозы». Он также сравнил ситуацию с Европой, где после Второй мировой войны США создали «альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе».