«Руки прочь от Ирана»: почему американцы испугались «авантюры» Белого дома

Решение США начать военную операцию в Иране не пользуется поддержкой внутри страны и недовольство так велико, что начало угрожать внутренней безопасности. Как именно американцы реагируют на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. 2 марта «Красный Полумесяц» заявлял о 555 погибших из-за атак. На тот момент удары были нанесены по территориям 131 городского округа республики. Иран ответил ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.

При этом после гибели части высокопоставленных чиновников и военных, в том числе и верховного лидера страны Али Хаменеи, Тегеран не только не прекратил сопротивление, но и нарастил частоту пусков.

Практически одновременно со спецоперацией в Иране в США начались акции протеста. Для американцев иранские события стали критической отметкой после насыщенных двух месяцев — захвата президента Венесуэлы, скандала вокруг Гренландии и блокады Кубы, отмечает издание.

При этом, в отличие от операции в Ираке, которая в стране воспринималась как ответ на теракты 11 сентября 2001 года, сейчас многие американцы не поддерживают нанесение ударов по Ирану.

«Буш-младший должен был реагировать на 9/11 — теракты 11 сентября. Несколько лет шла информационная подготовка, и, справедливости ради, запрос в обществе на войну уже был», — вспоминает житель Нью-Йорка Ричард Барр.

Однако сейчас опросы показывают, что лишь 27 процентов респондентов одобряют удары по Ирану, в то время как 43 процента выступили против боевых действий.

Изначально акции протеста в США начались возле учреждений, связанных с Израилем и особенностью их была именно антивоенная риторика. Однако после гибели иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и объявления Ираном священной войны американцы начали опасаться, что конфликт переметнется и в США. Этому способствовала стрельба в Техасе, где по посетителям бара открыл огонь мужчина в лонгсливе с надписью Property of Allah («Собственность Аллаха»).

«Вообще, я не знаю, верит ли кто-то в другую версию, кроме иранской. В моем окружении таких людей нет», — оценил стрельбу в баре Клаус Штубберт из Остина.

Техасские события получили отклик по всей стране, и протесты активизировались. В Нью-Йорке пикеты стали проходить, помимо прочего, и у башни Трампа. Лозунги изменились, и лейтмотивом акций стало — «Руки прочь от Ирана!».

«Сейчас на демонстрациях много выходцев из мусульманских стран, для которых важна солидарность, и белых американцев, выступающих против второго Ирака, терактов у нас в стране и тому подобного», — отметил житель Нью-Йорка Рик Эндрюс.

На этом фоне власти усиливают меры безопасности у правительственных зданий. Также особые меры приняты в отношении еврейских учреждений. При этом официальные лица не признают, что есть конкретная угроза терактов.

В то же время в Пентагоне подтвердили гибель по меньшей мере шести американских военнослужащих. И эти данные, по мнению источников издания, могут привести к новым акциям протеста.

«За последние годы мы отвыкли от больших зарубежных операций, как в Афганистане. А когда гибнут люди, это еще хуже», — считает Ричард Барр

Результаты социологических исследований подтверждают: жертвы среди военнослужащих оказывают большое влияние на общественное мнение. В частности, судя по мартовскому опросу Reuters и Ipsos, 42 процента членов Республиканской партии не готовы поддержать иранскую кампанию в случае гибели американских солдат.

Напомним, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил 1 марта, что в результате ударов по базам США погибли и получили ранения около 560 американских военнослужащих.