Politico: эскалация в Иране отвлекла ЕС от помощи Украине

Эскалация на Ближнем Востоке переключила внимание Брюсселя с конфликта на Украине. Об этом пишет Politico, отмечая, что на этом фоне завис многомиллиардный кредитный пакет для Украины.

Речь идёт о сумме в 90 миллиардов долларов. Выделение средств до сих пор блокирует Венгрия. По данным издания, деньги у Киева могут закончиться уже к концу марта.

«Мы вполне осведомлены о том, что часы тикают. Возможно, это незаметно, но мы работаем над вариантами, которые точно помогут разблокировать кредит», — заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Тем временем Financial Times сообщает, что в ЕК ищут способ обойти вето Будапешта. Юридическая служба Еврокомиссии сейчас проверяет, есть ли законные основания выделить Киеву 90 миллиардов евро без согласия Венгрии.