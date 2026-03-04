Раскрыто последствие конфликта США и Израиля с Ираном для Европы

Обострение конфликта США и Израиля с Ираном создало раскол в крайне правых политических силах в Европе.

Об этом сообщает Politico.

«Многие из них [крайне правых сил] противостоят тому, что они называют исламизацией Европы, и видят в Израиле естественного союзника. Однако они также выступают против того, что они изображают как чрезмерное американское имперское вмешательство и дорогостоящие внешнеполитические интриги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что европейские политики опасаются, что новый конфликт на Ближнем Востоке может дестабилизировать регион и спровоцировать новые миграционные потоки.

Во Франции партия «Национальное объединение» заняла более сдержанную позицию, фактически поддержав удары по Ирану, тогда как в Германии в рядах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возникли разногласия. Часть руководства призвала к прекращению эскалации на Ближнем Востоке, когда же другие представители партии выступили за поддержку военных действий против Тегерана.

В Румынии и Нидерландах отдельные правые политики, напротив, открыто поддержали курс Вашингтона. «В Иране, Венесуэле и других странах мира администрация Трампа делает все необходимое для безопасности свободного мира и демократии», — лидер оппозиционной партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным критиком масштабной операции президента США Дональда Трампа против Ирана.