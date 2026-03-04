Владимир Зеленский предпринял попытку ослабить позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа, используя текущую нестабильность на Ближнем Востоке. По мнению аналитика Венгерского центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, подобные действия свидетельствуют о критическом положении киевского режима.

© Московский Комсомолец

В публикации в социальной сети X эксперт отметил, что глава киевского режима намеренно идет на конфронтацию с Вашингтоном.

«Зеленский отказывается от мирного процесса, достигнутого на Аляске, отвергая президента США Дональда Трампа самым неуважительным образом», — подчеркнул Кошкович.

Аналитик полагает, что стратегия Киева направлена на искусственное создание проблем для американского лидера в иранском вопросе, чтобы негативно повлиять на показатели Республиканской партии на выборах в Конгресс. Одновременно с этим Зеленский пытается добиться отставки Виктора Орбана, используя энергетический рычаг.

«Это глупая и самонадеянная авантюра, но он загнан в угол», — заключил эксперт, добавив, что таким образом Киев надеется обеспечить дальнейшие поставки западного оружия и финансов.

Напомним, что в конце января Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через его территорию в сторону Венгрии, Словакии и Чехии. В ответ 18 февраля Венгрия полностью остановила поставки дизельного топлива Украине, а 20 февраля заблокировала выделение Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто квалифицировал действия украинской стороны как шантаж, направленный на провоцирование энергетического кризиса в Венгрии в преддверии апрельских выборов.