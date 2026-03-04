СМИ подозревают трещину в отношениях Трампа и Вэнса

Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в первые дни после начала военной операции против Ирана привлекло пристальное внимание в Вашингтоне. Как пишет газета Financial Times, отсутствие публичных заявлений со стороны Вэнса на протяжении почти 72 часов породило вопросы о возможных разногласиях внутри американского руководства.

Обычно Вэнс чрезвычайно активен в социальных сетях и считается одним из самых ярых публичных защитников президента Трампа. На этом фоне его молчание, которое нарушалось лишь серией репостов с официальных аккаунтов администрации, выглядело особенно контрастно и не могло остаться незамеченным, пишет РИА Новости.

Лишь спустя несколько дней вице-президент появился в эфире телеканала Fox News. В интервью он заявил, что у США есть множество опций в военных действиях, и операция может как затянуться, так и завершиться быстрее. Financial Times обращает внимание на резкую смену тона политика, который строил свой имидж на противодействии военным интервенциям по всему миру.

Белый дом, в свою очередь, предпринял шаги, чтобы снять возникшее напряжение. 28 февраля были опубликованы снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран из своего имения во Флориде, и Вэнса, следившего за ходом операции из ситуационного центра в Вашингтоне. Представитель вице-президента подчеркнул, что тот был «полностью вовлечён в процесс планирования» и лично контролировал выполнение ударов.

В администрации категорически отвергли любые предположения о том, что Вэнс мог быть отстранен от принятия решений. Тем не менее, сам факт того, что публичная поддержка курса президента со стороны второго лица в государстве потребовала отдельных разъяснений, свидетельствует о повышенном внимании к любым потенциальным трещинам в тандеме Трампа и Вэнса.