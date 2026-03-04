В Киеве растет страх из-за обострения конфликта вокруг Исламской Республики Иран, сообщает Berliner Zeitung.

© Московский Комсомолец

Окружение Зеленского опасается, что вооруженный конфликт в его собственной стране может быть забыт в ближайшие недели и месяцы, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что с конца прошлой недели внимание всего мира сосредоточено на Иране, Израиле и Персидском заливе, меньше новостей поступает о Донбассе, линии боевого соприкосновения и обстановке в Киеве или Одессе.

Вместе с тем европейский дипломат на условиях анонимности добавил, что еще до атаки на Исламскую Республику Вашингтон стал проявлять меньше интереса и терять терпение по отношению к бывшей советской республике.