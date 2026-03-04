Церемония прощания с Хаменеи в Иране продлится три дня

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи начнется в среду. Об этом сообщило агентство ISNA.

Уточняется, что церемония прощания продлится три дня. Она будет проходить в столице страны Тегеране. Верховного лидера Ирана похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

«В 10 часов вечера на молитвенной площади имени имама Хомейни народ сможет попрощаться со священным телом погибшего вождя уммы», - цитирует агентство главу исламского координационного совета исламской республики Мохсен Махмуди.

США и Израиль обрушили ракетно-бомбовые удары на Иран 28 февраля, спустя всего два дня после третьего раунда переговоров по ядерной программе Тегерана. Жертвами этих ударов стал целый ряд значимых в политических и военных фигур, в том числе и Али Хаменеи. О его смерти стало известно первого марта. В стране действует 40-дневный траур. На следующий день стало известно о смерти супруги Али Хаменеи. Во время израильского удара она получила тяжелые ранения и впала в кому. Все это время врачи боролись за ее жизнь.

Сообщалось, что разведка Израиля узнала местоположение аятоллы, взломав камеры дорожного движения. Это произошло несколько лет назад. Изображения шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля. Помимо этого, спецслужбам вывести из строя несколько телефонных вышек на улице рядом с резиденцией Хаменеи. Было создано впечатление, что телефоны заняты, когда на них звонили. Это не позволило охране получить предупреждения об угрозе.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и всему иранскому народу. Глава государства, что это убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Путин сказал, что в России будут помнить Хаменеи как выдающегося государственного деятеля, который внес огромный личный вклад в развитие двусторонних отношений.

