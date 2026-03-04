Киев не хочет ремонтировать трубопровод «Дружба» без прекращения огня, так как он поставляет российскую нефть «друзьям России». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника.

«Зачем нам ремонтировать трубопровод — во время войны и без прекращения огня — который поставляет нефть из России друзьям России?» — задался вопросом собеседник издания.

При этом другой чиновник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил журналистам, что украинская сторона не затягивает процесс восстановления объекта. По его словам, специалисты из украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» уже предоставили европейским коллегам доказательства повреждения трубопровода.

Украина использовала нефтепровод "Дружба" для экспорта собственного сырья

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». По его словам, никаких технических причин для прекращения работы объекта нет.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.