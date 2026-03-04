Израиль тайно эвакуировал дипломатов из ОАЭ из-за Ирана

Часть израильских дипломатов была тайно вывезена из ОАЭ после того, как спецслужбы выявили две попытки покушения, предположительно связанных с иранской угрозой.

Еврейское государство провело скрытую эвакуацию части дипломатического корпуса из Эмиратов из-за иранской угрозы, передает ТАСС. Спецслужбы зафиксировали две попытки нападения на представителей страны.

В министерстве иностранных дел подтвердили, что некоторые работники действительно выехали с территории государства. Организовать вывоз персонала посоветовали также местные силовики.

Однако дипломаты, выполняющие критически важные функции, остаются на местах и продолжают свою работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу министерство обороны Израиля объявило о нанесении превентивного удара по Ирану.

Государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.