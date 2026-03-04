Мерц призвал усилить давление на Россию после встречи с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад «усилить давление» на Россию и подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться.
Об этом Мерц написал на своей странице в соцсети X.
3 марта президент США Дональд Трамп встретился с Мерцем в Белом доме. Американский лидер рассказал, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Также Мерц заявил, что изложил Трампу позицию о том, что европейцы не примут соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия.
До встречи двух лидеров издание Politico написало, что Мерц намерен воспользоваться хорошими отношениями с Трампом, чтобы склонить его на сторону Украины.