Премьер Канады заявил о провале международного порядка

Канада поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана с сожалением, поскольку этот конфликт является еще одним примером провала международного порядка. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции в ходе визита в Австралию, передает РИА Новости.

Поддержку же ударов по Ирану канадский премьер объяснил несогласием с действиями Тегерана в контексте его ядерной программы и поддержки им вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.