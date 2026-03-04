Дональд Трамп назвал худший сценарий после убийства Али Хаменеи

Как заявил президент США, им станет приход к власти сторонников действующего политического режима.

«Я думаю, хуже всего будет, если мы сделаем это, а потом, через пять лет, поймём, что поставили на этот пост человека, который ничем не лучше», — отметил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.

Верховный лидер Ирана, который правил почти четыре десятилетия, был убит в первые дни операции США и Израиля против исламской республики.

В Иране объявят нового верховного лидера

Ранее Трамп утверждал, что смерть аятоллы стала «справедливостью» для иранского народа и «для всех великих американцев».