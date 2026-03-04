Пока вы спали: новая военная операция США и атака Ирана на Израиль

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей

Вооруженные силы США и Эквадора приступили к проведению совместной операции, направленной против наркокартелей, признанных террористическими организациями. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в Южном командовании ВС США, операции стартовали 3 марта на территории Эквадора и нацелены на противодействие так называемому наркотерроризму.

В американском военном ведомстве подчеркнули, что действия стали примером координации усилий стран Латинской Америки и Карибского региона в борьбе с организованной преступностью.

Посол Ирана в РФ: США убийством Хаменеи создали угрозу для всего мира

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что действия США и Израиля, включая убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и удары по гражданским объектам, стали грубым нарушением международного права и создали серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атаки в период Рамадана носили целенаправленный характер, подорвали суверенитет страны и, с точки зрения Тегерана, дают Ирану право на самооборону в рамках Устава ООН.

Джалали подчеркнул, что ответственность за последствия военных действий лежит на агрессорах, а международное сообщество должно не только осудить произошедшее, но и обеспечить компенсации и гарантии недопущения подобных событий в будущем.

Токио готовит план на случай прекращения поставок СПГ из зоны Персидского залива

Власти Японии разрабатывают экстренный план действий на случай перебоев с поставками сжиженного природного газа из региона Персидского залива, откуда страна получает значительную часть энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что около 30% электроэнергии в стране вырабатывается за счет СПГ, и в случае кризиса Токио намерен оперативно переориентировать закупки на других поставщиков и спотовый рынок.

Поводом для подготовки мер стали угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта после военной операции США и Израиля против Тегерана и последовавших ответных ударов в регионе.

Дрон атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде

Беспилотник атаковал объект Центрального разведывательного управления на территории посольства США в Эр-Рияде, повредив одно из зданий дипломатической миссии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным The Washington Post, удар, предположительно нанесенный иранской стороной, привел к частичному обрушению крыши, однако сотрудники ЦРУ не пострадали. После инцидента работа американского посольства в Саудовской Аравии была временно приостановлена.

Иран запустил новые ракеты в направлении Израиля

Иран осуществил новый ракетный залп по территории Израиля, атаковав центральные районы страны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала Al Hadath, удары были нанесены в рамках очередной волны атак со стороны иранских сил. Данные о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

Напомним, начавшиеся 28 февраля боевые действия на Ближнем Востоке унесли жизни уже более 870 человек.