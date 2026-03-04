Удары по Ирану поставили под угрозу поставки газа в Европу

Военная операция США и Израиля против Ирана поставила под угрозу безопасность поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Об этом пишет издание The European Conservative.

© Московский Комсомолец

Как отмечают авторы публикации, новое обострение отношений между Вашингтоном, Тель-Авивом и Тегераном вновь подняло один из ключевых вопросов мировой экономики — стабильность поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

По данным издания, особенно уязвимой оказалась Европа. Страны ЕС до сих пор адаптируются к сокращению поставок российского газа и остаются сильно зависимыми от импорта сжиженного природного газа.

Ситуацию осложняет уровень запасов топлива. По состоянию на конец февраля 2026 года в европейских хранилищах находилось около 46 миллиардов кубометров газа. Это заметно ниже показателей за предыдущие два года.

Дополнительное напряжение создают разногласия внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия ранее выступили с претензиями к Украине из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

На этом фоне кризис на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу энергетической стабильности в Европе.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Власти Израиля заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность. Кроме того, он призвал граждан страны выступить против действующего руководства.