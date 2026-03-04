Израиль назвал своей целью любого лидера Ирана

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба является «законной целью» для ликвидации израильской армией. Об этом в среду, 4 марта, заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

По его словам, каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Кац добавил, что не имеет значения имя этого человека и место, где он скрывается.

— Премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху, — прим. «ВМ») и я дали указание Армии обороны Израиля подготовиться и действовать любыми способами для выполнения миссии, которая является неотъемлемой частью целей операции, — написал министр обороны на своей странице в Х.

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Бывшего верховного лидера Ирана похоронят в Мешхеде — его родном городе.

По словам президента США Дональда Трампа, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух–трех недель. Также глава Белого дома начал утверждать, что иранское руководство якобы дважды планировало устранить его.