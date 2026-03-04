Украинку выдворили с Бали после проведения антироссийской акции

Жительнице Украины был запрещен въезд на Бали на полгода после того, как она провела акцию протеста против России в виде "танца с цепями". Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Согласно информации агентства, инцидент произошел 29 октября 2025 года. Женщина организовала "перформативную манифестацию" в популярном туристическом районе Убуд. В результате ее задержали и выдворили с острова на шесть месяцев.

"Друзья, любые акции в Индонезии запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде… И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали", - написала украинка в сторис Instagram.

Она отметила, что некоторые соотечественники, находящиеся на острове, не проявили к ней сочувствия. "Меня бросил в тюрьме "украинец", которого триггерила украинская речь", - пожаловалась украинка. Она пообещала своим подписчикам, что теперь будет "восстанавливать психическое здоровье", занимаясь садоводством в Португалии. По информации агентства, 24 февраля группа украинцев на Бали планировала организовать протест у российского генерального консульства, но не смогла определить его местоположение.