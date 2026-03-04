В США без вести пропал генерал, связанный с теориями об НЛО

В американском штате Нью-Мексико без вести пропал отставной генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд, возглавлявший исследовательские лаборатории, которые якобы связаны с изучением НЛО.

Как утверждает британская газета Daily Mail, в последний раз 68-летнего Маккасланда видели 27 февраля.

«В связи с проблемами со здоровьем сотрудники правоохранительных органов обеспокоены его безопасностью», — говорится в статье.

Отмечается, что в поисках также участвуют представители ФБР.

Маккасланд ушёл в отставку из ВВС в 2013 году.

В конце февраля сайт The Black Vault, на котором хранятся массивы рассекреченных документов об НЛО, лишился 3,8 млн секретных файлов.

Также сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету обнародовать информацию о внеземной жизни.