В одной стране перенесли выборы на два года из-за войны

Ливанские власти договорились о переносе парламентских выборов на два года из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает новостной портал Lebanon Files.

Президент Джозеф Аун, председатель Палаты депутатов Набих Берри и премьер-министр Наваф Салам поддержали продление полномочий однопалатного парламента. Решение уже одобрили семь депутатских блоков, что гарантирует необходимые 65 голосов из 128.

Выборы должны были состояться 10 мая.

Перенос связывают с военной эскалацией на юге Ливана и продолжающейся американо-израильской операцией против Ирана, которая сказывается на странах всего региона.

