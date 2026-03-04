Мерц заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без ее участия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия.

«Мы хотим прийти к решениям, но к таким решениям, которые включают европейцев. Мы не готовы принимать соглашение, которое будет заключено через наши головы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, учитывая настроения европейцев, они ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала европейцам «сидеть под столом» переговоров и «не вякать».