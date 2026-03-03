Трамп: США разорвут всю торговлю с Испанией

США разорвут все торговые отношения с Испанией. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Испания оказалась ужасной страной, я приказал прекратить все отношения с ней», - сказал глава Белого дома.

Трамп принял такое решение после того, как Мадрид отказал Вашингтону использовать военные базы. Также американский лидер раскритиковал прошлогодний отказ Испании повысить расходы на оборону до 5%.

Несмотря на отказ Мадрида, Соединенные Штаты все равно продолжат использовать военные базы в Испании для операции против Ирана. Их недовольство никак не повлияет на это, добавил Трамп.

«Если нам будет надо, мы просто прилетим и воспользуемся ими. Никто не скажет, что мы не можем их использовать», - отметил американский лидер.

Кроме того, он выразил недовольство и Великобританией. По его словам, США пришлось потратить слишком много времени, чтобы получить разрешение использовать их военные базы.

Американский лидер ранее заявил, что корабли Военно-морских сил США будут сопровождать при необходимости танкеры в Ормузском проливе. С его слов, Соединенные Штаты обеспечат «свободный поток энергии для мира», несмотря ни на что. Это распоряжение вступает в силу немедленно.