Израиль ударил по секретному центру ядерных разработок в Иране

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль нанес удар по секретному комплексу по разработке ядерного оружия в Иране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Согласно информации Израиля, на объекте велись тайные разработки компонентов для ядерного оружия. Уточняется, что слежка за иранскими учеными была установлена после столкновений в июне 2025 года — в результате был обнаружен секретный комплекс «Минзадехеи».

«ЦАХАЛ нанесла удары по многочисленным целям, принадлежащим иранской группе по разработке ядерного оружия, входящей в состав Министерства обороны Ирана, с целью ослабления возможностей иранского террористического режима в области ядерного оружия», — сообщили израильские военные.

Информация о результатах атаки пока не приводится.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил глава Белого дома Дональд Трамп, причиной операции стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. В итоге Иран был атакован совместными силами двух стран, что привело к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что агентство не обнаружило у Ирана ядерного оружия.