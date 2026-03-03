Израиль ударил по секретному центру ядерных разработок в Иране
В ЦАХАЛ заявили, что Израиль нанес удар по секретному комплексу по разработке ядерного оружия в Иране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Согласно информации Израиля, на объекте велись тайные разработки компонентов для ядерного оружия. Уточняется, что слежка за иранскими учеными была установлена после столкновений в июне 2025 года — в результате был обнаружен секретный комплекс «Минзадехеи».
Информация о результатах атаки пока не приводится.
Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил глава Белого дома Дональд Трамп, причиной операции стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. В итоге Иран был атакован совместными силами двух стран, что привело к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что агентство не обнаружило у Ирана ядерного оружия.