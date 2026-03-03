Гросси заявил, что МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не обнаружила у Ирана ядерного оружия.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу миссии, отказ от полной прозрачности не позволял назвать ядерную программу однозначно мирной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия представлено не было.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News рассказал, что в ходе переговоров в начале 2025 года иранская делегация открыто заявила о наличии материалов, достаточных для создания 11 ядерных бомб.